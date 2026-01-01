Првороденото бебе во Охрид во 2026 е девојче

Првороденото бебе во Охрид во Новата 2026 година е девојче, а веднаш по неа се родија уште две прекрасни девојчиња.

Традиционално, градоначалникот на Општина Охрид, Кирил Пецаков, заедно со претставници од локалната самоуправа, ги посети новороденчињата во Одделението за гинекологија. На семејствата им беа врачени пригодни подароци, а на малите принцези им беа упатени најтопли желби за здравје и среќа.

„Годината ни започна со женска енергија – првороденото бебе во 2026 е женско, а веднаш по неа се родија уште две прекрасни девојчиња! На малите принцези им посакувам да бидат здрави, живи и секогаш насмеани, а на нивните родители да бидат горди и исполнети со радост. Упатувам огромна благодарност и честитки до тимот лекари и целиот персонал на Одделението за гинекологија за нивната деноноќна посветеност и професионалност. Во новата година посакувам уште повеќе плач на новороденчиња и многу среќни семејства!“ – изјави градоначалникот Пецаков.