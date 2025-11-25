Ќура: Поддршката за култура ќе се зголемува, таа е срцето на едно здраво и живо заедништво

Градоначалникот на Општина Струга, Менди Ќура, изјави дека поддршката за култура ќе се зголемува, затоа што, како што рече, културата е срцето на едно здраво и живо заедништво.

„Струга избра да чекори напред. Дезинформациите не можат да ја сопрат оваа патека.

Години наназад, мојата поддршка за уметноста, културата и младите на Струга била континуирана, искрена и без никакви условувања. Јасно го кажав и во кампања, и повторувам денес: како Градоначалник на Општина Струга, оваа поддршка само ќе се зголемува, затоа што културата е срцето на едно здраво и живо заедништво.

Во врска со денешниот настан што ќе се одржи во конференциската сала на Хотел „Ембла“, сакам целосно транспарентно да ги информирам граѓаните:

Општина Струга нема никаква финансиска обврска кон мојот хотел ниту за закуп на просторот, ниту за други услуги. Секој дополнителен трошок ќе го покријам лично, со единствена цел нашите деца и уметничката заедница да прослават и настапат во достојни услови.

Ова е вистината. Не вревата, не клеветите, не старите политички сценарија.

Жална е вистината дека нашите културни институции со години се запуштени. Салите, културните центри и просторите за активности се оставени на забот на времето, принудувајќи ги организаторите да бараат алтернативи и поддршка од заедницата.

А за реакциите на ДУИ имам само една порака:

Не ги напуштајте седниците на Советот. Бидете таму каде што ве избра народот да придонесувате. Струга не се гради со статуси, со онлајн линч или со клевети, туку со работа и одговорност.

На последната седница на Советот, со ребалансот на буџетот, целиот фонд предвиден за ручеци и вечери на градоначалникот беше укинат. Сите тие средства се пренасочуваат во сектори каде што вистински има потреба меѓу нив и културата, образованието и инфраструктурата.“ – истакна Ќура.