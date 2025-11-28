Работилница за локална мобилизација и Форум за Западен Балкан во рамки на проектот „RECIRCLE MED“

Општина Охрид, во рамки на проектот „RECIRCLE MED“, кој го имплементира преку Европската програма INTERREG EURO MED, на 3 и 4 декември 2025 година организира Работилница за локална мобилизација и Форум за Западен Балкан.

Првиот ден е посветен на приспособување на RECIRCLE MED Blueprint кон потребите на заедницата. Преку презентации и ко-креативни сесии ќе се прибираат информации и идеи кои директно ќе го обликуваат Синиот акциски план на Охрид за развој на кружен туризам.

Вториот ден ја проширува дискусијата на регионално ниво, со анализа на заедничките приоритети и потенцијалот за меѓусебна соработка меѓу земјите од Западен Балкан. На форумот ќе се одржат две тематски панел-дискусии: „Предизвици и бариери на Западен Балкан кон син и кружен туризам“ и „Можности за заеднички иницијативи и потенцијални финансирања.“

Настаните претставуваат вредна можност за учење, споделување искуства и заедничко обликување одржливи решенија во динамична и партиципативна средина.

