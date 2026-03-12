Ранг листа на добитници на стипендии за ученици и студенти за учебната 2025/2026 за лица со ретки болести и посебни потреби

Во врска со објавениот Јавен повик за доделување на ученички, студентски стипендии како и стипендии за лица запишани на магистерски и докторски студии на државните и приватните училишта и универзитети во Република Македонија, а се однесуваат на лица со ретки болести и посебни потреби за учебната 2025/2026, Општина Охрид ја објавува ранг листата на добитници на стипендии, наменети за овие категории.

Потпишувањето на договорите за доделените стипендии ќе се врши од 17.03.2026 до 19.03.2026 година, во мала сала на Општина Охрид од 09:00 до 12:.00 часот.