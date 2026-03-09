09/03/2026
Охрид

Ранг листа на добитници на стипендии за ученици и студенти за учебната 2025/2026

Во врска со објавен Јавен повик за доделување стипендии на ученици од основните и средните училишта на подрачјето на Општина Охрид за учебната 2025/2026 година и стипендии за редовни студенти од општина Охрид запишани на додипломски студии во I година на државните универзитети во Република Македонија и на државните универзитети во други земји за академската 2025/2026 година кои живеат во потешки социјални услови, Општина Охрид ги објавува ранг листите на добитници на стипендии, наменети за овие категории.

Потпишувањето на договорите за доделените стипендии ќе се врши од 16.03.2026 до 18.03.2026 година, во мала сала на Општина Охрид од 12.00 до 15.00 часот.

За добитниците (малолетни лица) на стипендии задолжително е присуство на родител.

РАНГ – ЛИСТА НА ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2025/2026 ГОДИНА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

РАНГ – ЛИСТА НА ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2025/2026 ГОДИНА СРЕДНИ УЧИЛИШТА

РАНГ  ЛИСТА  НА ДОБИТНИЦИ НА  СТУДЕНТСКИ  СТИПЕНДИИ  ЗА АКАДЕМСКА  2025/2026 година

