Ранг листа на добитници на стипендии за ученици и студенти за учебната 2025/2026

Во врска со објавен Јавен повик за доделување стипендии на ученици од основните и средните училишта на подрачјето на Општина Охрид за учебната 2025/2026 година и стипендии за редовни студенти од општина Охрид запишани на додипломски студии во I година на државните универзитети во Република Македонија и на државните универзитети во други земји за академската 2025/2026 година кои живеат во потешки социјални услови, Општина Охрид ги објавува ранг листите на добитници на стипендии, наменети за овие категории.

Потпишувањето на договорите за доделените стипендии ќе се врши од 16.03.2026 до 18.03.2026 година, во мала сала на Општина Охрид од 12.00 до 15.00 часот.

За добитниците (малолетни лица) на стипендии задолжително е присуство на родител.