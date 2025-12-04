Расчистена дивата депонија во Грко Поле – отстранет над 300 м² отпад
Во селото Грко Поле денес беше спроведена акција за целосно расчистување на дивата депонија. Отстранет е насип од над 300 m² отпад, што претставува значаен чекор во поширокиот план за чистење на сите диви депонии низ општина Дебрца.
Локалната самоуправа вложува во почиста и уредна животна средина, но успехот е можен само доколку граѓаните покажат одговорност. Апелот е јасен:
- да се внимава каде се фрла отпадот и градежниот шут,
- да се пријавува несовесно однесување,
- да се заштити природата што е доверена на сите.
Визијата е Дебрца да стане препознатлива како примерна, еколошки свесна општина, каде грижата за околината е заедничка вредност.
Активностите ќе продолжат и на другите критични точки, со цел чекор по чекор да се врати вистинската убавина на општината.