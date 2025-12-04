04/12/2025
Дебрца

Расчистена дивата депонија во Грко Поле – отстранет над 300 м² отпад

Во селото Грко Поле денес беше спроведена акција за целосно расчистување на дивата депонија. Отстранет е насип од над 300 m² отпад, што претставува значаен чекор во поширокиот план за чистење на сите диви депонии низ општина Дебрца.

Локалната самоуправа вложува во почиста и уредна животна средина, но успехот е можен само доколку граѓаните покажат одговорност. Апелот е јасен:

  • да се внимава каде се фрла отпадот и градежниот шут,
  • да се пријавува несовесно однесување,
  • да се заштити природата што е доверена на сите.

Визијата е Дебрца да стане препознатлива како примерна, еколошки свесна општина, каде грижата за околината е заедничка вредност.

Активностите ќе продолжат и на другите критични точки, со цел чекор по чекор да се врати вистинската убавина на општината.

Поврзани записи (архива)

Едно лице загина во сообраќајна несреќа кај Подмоље

Доделени признанија за најзаслужните крводарители во Охрид и Дебрца за 2021

Започнува кампањата „Помислете и на нас“ со активности за прибирање храна и материјални средства