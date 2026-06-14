Одите до најблискиот банкомат, ја ставате картичката и притискате „состојба на сметка“. На екранот ви се појавува убава сума под насловот „Расположливи средства“. Во тој момент чувствувате олеснување, но тука се крие најголемата визуелна стапица на модерното банкарство.

Реалноста е дека добар дел од тие пари воопшто не се ваши. Зад тој „плус“ на екранот всушност се крие вашиот дозволен минус – пари кои банката ви ги позајмува, а не средства кои реално ги поседувате.

Повеќето банки во Македонија на своите банкомати и мобилни апликации намерно го прикажуваат вкупниот износ на средства што можете да ги повлечете. Во таа сума е пресметана вашата чиста плата, но и одобрениот дозволен минус (кој често е во висина на една, две или дури три плати). Физичките лица лесно посегнуваат по тие пари, заборавајќи дека нивното реално салдо е под нулата. Наместо да ве предупреди дека ги трошите парите на банката, системот ви покажува дека сè уште сте „во зелено“.

Маѓепсаниот круг на трошење пари од иднината

Вистинското соочување со реалноста се случува кога ќе пристигне следната плата. Таа автоматски оди за покривање на „дупката“ што сте ја направиле претходниот месец. Со ова влегувате во опасен круг: вие реално не живеете од тековната плата, туку постојано позајмувате од иднината за да го преживеете месецот.

Она што многумина го забораваат е дека дозволениот минус е еден од најскапите кредитни производи на пазарот. Каматните стапки во Македонија се движат блиску до законскиот максимум. Банката ви пресметува камата на секој денар што сте го повлекле, и тоа на дневна основа. Бидејќи сумата се одбива автоматски, граѓаните често не ни забележуваат колку пари губат секој месец.

Како да излезете од оваа банкарска замка?

Првиот чекор е промена на свеста. Доколку сте заглавени во овој круг, најдоброто решение е постепено кратење на лимитот. Побарајте од вашата банка: Да ви го намали дозволениот минус од две плати на една, или сосема да го затвори штом сте во можност; или секој месец постепено да ви го намалува лимитот за 10% или 20%.

На тој начин, за неколку месеци незабележливо ќе се вратите на вистинска нула и конечно ќе почнете да трошите само ваши, реално заработени пари.