Распоред на богослужби по повод претстојните празници
🙏 По повод претстојните празници Неговото Високопреосвештенство, Митрополитот на Дебарско-кичевската епархија г. Георгиј, ќе богослужи и проповеда според следниот распоред:
📅 07.12.2025 (Св. вмч. Екатерина)
- 08:45 ч. – Света Архиерејска Литургија во манастирот Св. Еразмо Охридски
- 16:00 ч. – Празнична вечерна богослужба во манастирот Св. Климент и Пантелејмон – Плаошник
📅 08.12.2025 (Св. Климент Охридски)
- 08:45 ч. – Света Архиерејска Литургија во манастирот Св. Климент и Пантелејмон – Плаошник
📅 09.12.2025 (Св. вмч. Георгиј)
- 08:45 ч. – Света Архиерејска Литургија во храмот Св. вмч. Георгиј – Охрид.