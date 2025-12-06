06/12/2025
Охрид

Распоред на богослужби по повод претстојните празници

🙏 По повод претстојните празници Неговото Високопреосвештенство, Митрополитот на Дебарско-кичевската епархија г. Георгиј, ќе богослужи и проповеда според следниот распоред:

📅 07.12.2025 (Св. вмч. Екатерина)

  • 08:45 ч. – Света Архиерејска Литургија во манастирот Св. Еразмо Охридски
  • 16:00 ч. – Празнична вечерна богослужба во манастирот Св. Климент и Пантелејмон – Плаошник

📅 08.12.2025 (Св. Климент Охридски)

  • 08:45 ч. – Света Архиерејска Литургија во манастирот Св. Климент и Пантелејмон – Плаошник

📅 09.12.2025 (Св. вмч. Георгиј)

  • 08:45 ч. – Света Архиерејска Литургија во храмот Св. вмч. Георгиј – Охрид.

Поврзани записи (архива)

Изложба на фотографии „Блиски средби“ – Охрид 2022

Реализирана „Мултикултурна визита“ во рамки на проектот „Низ една призма – сите сме исти“

ИПА Охрид реализираше хуманитарна акција за социјално загрозени семејства од Охрид