Распоред на богослужби по повод претстојните празници

🙏 По повод претстојните празници Неговото Високопреосвештенство, Митрополитот на Дебарско-кичевската епархија г. Георгиј, ќе богослужи и проповеда според следниот распоред:

📅 07.12.2025 (Св. вмч. Екатерина)

08:45 ч. – Света Архиерејска Литургија во манастирот Св. Еразмо Охридски

16:00 ч. – Празнична вечерна богослужба во манастирот Св. Климент и Пантелејмон – Плаошник

📅 08.12.2025 (Св. Климент Охридски)

08:45 ч. – Света Архиерејска Литургија во манастирот Св. Климент и Пантелејмон – Плаошник

📅 09.12.2025 (Св. вмч. Георгиј)