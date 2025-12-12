Врз основа на член 50 и член 63 од Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 34 од Статутот на општина Охрид, согласно одредбите од Правилникот за начинот, постапката и критериумите за вклопување на предог идеи од јавен интерес во областа на социјална заштита на општина Охрид за 2026 година, број 09 – 14858/1 од 04.11.2025 година донесен од страна на Градоначалникот на општина Охрид. Согласно правилникот и oбјавениот Јавен повик за финасирање на предлог идеи од јавен интерес во областа на социјалната заштита на општина Охрид за 2026 година број 09-14858/3 од 04.11.2025 година , а во согласност со Записник од работа на Комисијата бр. 03-14858/4 од 11.12.2025 година на Комисијата за спроведување на јавниот конкурс бр. 09-14858/3 од 04.11.2025 година, Градоначалникот на Општина Охрид го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ОД ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА