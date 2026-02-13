Решение: Се доделуваат средства од буџетот на Општина Охрид за 2026 преку субвенционирање на трошоци за користење на спортски терени на Ј.П. „Билјанини извори“

Врз основа на член 50 и член 63 од Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 34 од Статутот на општина Охрид, Правилникот за критериумите, условите и постапката за субвенционирање и распредлба на финансиските средства од програмата за спорт и рекреација од буџетот на општина Охрид за програми на спортски клубови, спортски здруженија, спортски манифестации, настани, проекти,спортисти,тренери и други правни лица од областа на спортот, објавениот Јавен повик за распределување на буџетските средства од програмата за спорт и рекреација од буџетот на општина Охрид за 2026 година за финансирање програми од Спортски клубови, Спортски здруженија, Спортски манифестации, Спортисти,Тренери и други правни лица од областа на спортот на територијата на општина Охрид бр. 09-302/1 од 15.01.2026 година, а во согласност со Записникот и Извештајот од работата на Комисијата бр. 32-302/2 од 06.02.2026 година,Градоначалникот на општина Охрид го донесе следното:

Р Е Ш Е Н И Е СЕ ДОДЕЛУВААТ СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА 2026 ГОДИНА ПРЕКУ СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СПОРТСКИ ТЕРЕНИ НА Ј.П.„БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ“ – ОХРИД ЗА СПОРТСКИТЕ КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА, СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ И НАСТАНИ