Решение за финансирање на предлог-идеи од јавен интерес на општина Охрид во областа на културата кои ќе бидат составен дел од програмата за култура за 2026

Врз основа на член 50 и член 63 од Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), член 34 од Статутот на општина Охрид, Правилникот за начинот, критериумите и постапката за вклопување на предлог-идеи за програми, проекти и активности од областа на културата од интерес на општина Охрид, кои ќе станат составен дел од програмата за култура за 2025 година, бр. 09-12783/3 од 17.10.2024 година, објавениот Јавен повик за финансирање на предлог-идеи од јавен интерес во областа на културата на општина Охрид за 2025 година бр. 09-14957/3 од 05.11.2025 година, а во согласност со Записник од работа на Комисијата бр. 03-1220/1од 02.02.2026 година и Предлогот со извештај, Градоначалникот на Општина Охрид го донесе следното:

Р Е Ш Е Н И Е ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ –ИДЕИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС НА ОПШТИНА ОХРИД ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА КОИ ЌЕ БИДАТ СОСТАВЕН ДЕЛ ОД ПРОГРАМАТА ЗА КУЛТУРА ЗА 2026 ГОДИНА

05.02.2026 / Општина Охрид