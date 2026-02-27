Резултати од прво коло од Пионерската лига Охрид 2026 во шах

Денес (27.02.2026) се одигра првото коло од Пионерската лига Охрид 2026 во шах, во организација на ШК Ласкер Охрид и Сојуз на училишен спорт Охрид, во лигата учествуваат седум основни училишта од општина Охрид, мечевите ќе се играат по Бергеров систем секој со секого, со темпо на игра 10 мин по играч, со 5 секунди додаток почнувајќи од првиот.

Се постигнаа следните резултати:

Пионерската лига Охрид 2026 во шах се оирганизира во согласност со Годишната програмата за работа на ШК Ласкер Охрид, финансирана од Општина Охрид.