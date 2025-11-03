Резултати од прво коло од V Општинско првенство во шах 7 Ноември 2025

Од 03.11.2025 до 08.11.2025 со почеток во 19:10 часот во просториите на ШК Ласкер Охрид, во ООУ „Братство Единство“ Охрид, се игра V Општинско првенство во шах 7 Ноември 2025. Учествуваат 24 шахисти од Охрид и Струга, се игра по Швајцарски систем во 7 кола со темпо 30 минути со додаток од 30 секунди на секој потег.

Турнирот е во чест на 7 Ноември, ослободувањето на Охрид, На 03.11.2025 се играше првото коло и се постигнаа следните резултати:

V Општинско првенство во шах 7 Ноември 2025 се оирганизира во согласност со Годишната програма за работа на ШК Ласкер Охрид, финансирана од Општина Охрид.