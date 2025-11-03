03/11/2025
Спорт

Резултати од прво коло од V Општинско првенство во шах 7 Ноември 2025

Од 03.11.2025 до 08.11.2025 со почеток во 19:10 часот во просториите на ШК Ласкер Охрид, во ООУ „Братство Единство“ Охрид, се игра V Општинско првенство во шах 7 Ноември 2025. Учествуваат 24 шахисти од Охрид и Струга, се игра по Швајцарски систем во 7 кола со темпо 30 минути со додаток од 30 секунди на секој потег.

Турнирот е во чест на 7 Ноември, ослободувањето на Охрид, На 03.11.2025 се играше првото коло и се постигнаа следните резултати:

V Општинско првенство во шах 7 Ноември 2025 се оирганизира во согласност со Годишната програма за работа на ШК Ласкер Охрид, финансирана од Општина Охрид.

Поврзани записи (архива)

Охрид домаќин на младински фудбалски турнир

На 8ми септември Охрид ќе биде домаќин на 33 по ред Охридски атлетски маратон

Заврши третото издание на Меѓународниот турнир „Колибри 2024“