Резултати од V Општинско првенство во шах 7 ноември 2025

Денес (08.11.2025) се играа шестото и седмото коло од V Општинско првенство во шах 7 Ноември 2025. Постигнати беа следните резултати:

Првото место со 6 поени го освои Гоце Шапкароски, второто место со 5,5 поени го освои Арлинд Јонузи, а третото место со 5 поени Јован Пуроски, кој беше најпријатно изненадување на трунирот, наградата за најдобар шахист до 18 год му припадна на Лука Симоноски, а наградата за најдобра шахистка ѝ припадна на Елена Лушеска.

Конечна табела: