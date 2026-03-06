Резултати од второ и трето коло од Пионерската лига Охрид 2026 во шах

Денес (06.03.2026) се одиграа второто и третото коло од Пионерската лига Охрид 2026 во шах, во организација на ШК Ласкер Охрид и Сојуз на училишен спорт Охрид. Во лигата учествуваат седум основни училишта од општина Охрид, мечевите ќе се играат по Бергеров систем секој со секого, со темпо на игра 10 мин по играч, со 5 секунди додаток почнувајќи од првиот.

Постигнати се следните резултати:

Пионерската лига Охрид 2026 во шах се организира во согласност со Годишната програмата за работа на ШК Ласкер Охрид, финансирана од Општина Охрид.