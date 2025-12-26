26/12/2025
Санирана канализацијата во Мешеишта, следува санација на патот

Во селото Мешеишта, општина Дебрца, е решен проблемот со фекалната канализација која во изминатите денови предизвикуваше непријатна миризба. Канализацијата под мостот е исчистена и санирана, со што е отстранета причината за досегашните проблеми.

Градоначалникот на општина Дебрца, Златко Сиљаноски, информира дека утре ќе започне санација и на патот во овој дел.

„Дупките ќе бидат времено пополнети со тампон, со цел полесно и побезбедно движење на граѓаните. Во наредниот период ќе продолжат активностите за целосна санација, по што ќе следи поставување нов асфалт. Решаваме дел по дел вакви и слични проблеми. Ги има многу, за жал, но упорноста и работата ќе победат,“ – изјави градоначалникот Сиљаноски.

Со овие активности, локалната самоуправа најавува подобрување на инфраструктурата и условите за живот на жителите на Мешеишта и околните населени места.

