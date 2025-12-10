Се одржа четвртата седница на градскиот совет

Советот на Општина Охрид, денес ја оддржа четвртата седница од неговото конституирање. Обемниот дневен ред од 88 точки, беше надополнет со уште три, кои се однесуваа на годишната програма за поставување на урбана опрема за 2026 година, одлука за измени и дополнувања на годишната програма во областа на основното образование за 2025 година и одлука за проширување и пренамена на средствата во буџетот на општината за 2025 година.

Во првиот дел од работата на седницата советниците ги усвоија полугодишните извештаи за работа на јавните претпријатитија и одделните сектори на општинската администрација, а во вториот дел беа усвоени годишните програми за работа и одлуката за усвојување на буџетот за 2026 година.

Во продолжение се сите точки кои беа усвоени на денешната седница:

Одлука за определување на надоместок за членовите на Општинската изборна комисија Охрид и избирачките одбори за локалните избори 2025 година; Одлука за усвојување на студија за проценка на еколошкиот отисок на општина; Одлука за донесување Правилник за критериумите и постапка за доделување еднократна парична помош на физички лица; Одлука за разрешување член во Управниот одбор на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид; Одлука за разрешување член во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид; Одлука за давање согласност на измените на Годишниот план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид за 2026 година; Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Општинскиот Совет за превенција на детско престапништво; Одлука за прифаќање донација на движни ствари – специјално товарно противпожарно возило – комбе, наменето за Територијална противпожарна единица на општина Охрид; Одлука за дополнување на одлуката за отстапување на користење на паркинг простори од општина Охрид на ЈП „Билјанини Извори“ Охрид; Одлука за донесување техничка исправка за ГП 2.1 од ДУП за УЗ 4, дел од УБ 4.2 – опфат 1, плански период 2011-2016, Општина Охрид; Одлука за усвојување на извештајот за работaтa на ЈП„Билјанини Извори“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за работата на ЈП „Водовод“ Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2025-2027 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за спорт и рекреација за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за млади и невладини организации за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2025 година (Н1) за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2025-2027 (НА) за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2025 година (Н2) за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2025-2027 (НБ) за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма на општина Охрид за детска заштита за 2025 година (В1) за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2025-2027 (ВА) за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за здравствена и социјална заштита за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето, управување со кризи и ревитализација по елиминирање на кризи за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма на општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата други комунални услуги за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за енергетска ефикасност за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата урбана опрема – изградба и одржување за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште во 2025 година за период од 01.01. до 30.09.2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈМ капитални расходи за паркови и зеленило за 2025 година – Подпрограма ЈМА – реализација на проект „Проект за употреба и одржување на урбан простор и парк на дел од Кеј Македонија“; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈE изградба на простор за паркирање за 2025 година – Подпрограма ЈЕА – реализација на основен проект „Изградба на катна гаража во општина Охрид“; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈИ изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води за 2025 година – Подпрограма ЈИА – реализација на проектот „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за фекална и атмосферска канализациона мрежа за дел од улици Малесија, Александар Гушо, Трајче Дојчиноски, Први мај, Вангел Николоски, Дебарца и Момчило Јорданоски“; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување за 2025 година – Подпрограма ЈГЦ – реализација на „Основен проект за мониторинг и управување СКАДА (SCADA) систем за водоснабдителен систем на град Охрид и изработка на ГИС систем со интеграција на двата системи“; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување за 2025 година; Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година (прв повик); Одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година (втор повик); Одлука за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година; Програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2026 година; Програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2026 година; Програма за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2026 година; Развојна програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2026-2028 година; Програма за заштита на животната средина и природата за 2026 година; Годишна програма за спорт и рекреација за 2026 година; Програма за млади и невладини организации за 2026 година; Програма за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2026 година; Годишна програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2026 година.

Развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2026-2028 година; Годишна програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2026 година; Развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2026-2028 година; Годишна програма на општина Охрид за детска заштита за 2026 година; Развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2026-2028 година; Годишна програма на општина Охрид за социјална и здравствена заштита за 2026 година; Развојна програма за уредување на градежно земјиште за 2026-2028 година; Програма за уредување на градежно земјиште во 2026 година; Програма за енергетска ефикасност за 2026 година; Програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2026 година; Програма урбана опрема-изградба и одржување за 2026 година; Програма за други комунални услуги за 2026 година; Програма ЈД – изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2026 година; Програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2026 година; Програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување за 2026 година; Програма ЈИ изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води за 2026 година, Подпрограма ЈИА – реализација на проектот „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за фекална и атмосферска канализациона мрежа за дел од улици ,Малесија, Александар Гушо, Трајче Дојчиноски, Први мај, Вангел Николоски, Дебарца и Момчило Јорданоски“; Програма ЈЕ – изградба на простор за паркирање за 2026 година, Подпрограма ЈЕА – реализација на основен проект „Изградба на катна гаража во општина Охрид“; Програма за јавно осветлување за 2026 година; Програма за одржување јавна чистота за 2026 година; Програма за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2026 година; Програма ЈМ – капитални расходи за паркови и зеленило за 2026 година, Подпрограма ЈМА реализација на проект „Проект за употреба и одржување на урбан простор и парк на дел од Кеј Македонија “; Програма за работа на општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина охрид за 2026 год; Програма за реализација на активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето, управување со кризи и ревитализација по елиминирање на кризи за 2026 година; Програма за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2026 година; Годишна програма на општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Охрид за 2026 година; Програма за еднакви можности на општина Охрид за 2026 година; Одлука за усвојување на нацрт буџетот на општина Охрид за 2026 година.