Се одржа деветтата седница на Советот на општина Охрид

Градските советници денес ја одржаа деветтата седница. Во првиот дел од седницата се разгледуваа и беа донесени повеќе одлуки за работењето на општинските јавни претпријатија, а во вториот дел се усвоија повеќе одлуки од урбанистичката сфера.

Дневниот ред беше дополнет со точка за формирање на локален совет за превенција и изработка на студиски документ за модел за управување со адреналински парк. Во продолжение се сите точки од денешната седница:

Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување, дополнување и бришење на точки од Ценовникот на услуги на ЈП Нискоградба Охрид – Охрид;Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП „Градски гробишта“ – Охрид; Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за донесување Ценовник на услуги на ЈП „Водовод“ – Охрид; Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за измена на годишниот план за вработување за 2026 година на ЈП „Водовод“ – Охрид; Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за степен на ограничување на паркирање (зонско паркирање) во општина Охрид; Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и паркинг простори со кои стопанисува ЈП „Билјанини извори“ – Охрид; Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на цените на услугите што ги врши ЈП„Охридски комуналец“ Охрид; Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на измената на годишниот план за вработување за 2026 година на ЈП„Охридски комуналец“ Охрид.; Предлог-одлука за отстапување на користење недвижен имот-објекти на ЈП„Охридски комуналец“ Охрид; Предлог-одлука за давање на трајно користење на опрема набавена во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите на ЈКП преку набавка на опрема“; Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за започнување постапка за ликвидација на ЈП„Погребни услуги“ – Охрид; Предлог-одлука за објавување јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови на Управен одбор и членови на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавните претпријатија основани од Советот на општина Охрид; Предлог-одлука за формирање Комисија за селекција по јавен повик за избор на членови на Управниот одбор и Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид; Предлог-одлука за формирање Комисија за селекција по јавен повик за избор на членови на Управниот одбор и Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП Водовод – Охрид; Предлог-одлука за формирање Комисија за селекција по јавен повик за избор на членови на Управниот одбор и Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Градски гробишта“-Охрид; Предлог-одлука за формирање Комисија за селекција по јавен повик за избор на членови на Управниот одбор и Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Нискоградба Охрид“-Охрид; Предлог-одлука за формирање Комисија за селекција по јавен повик за избор на членови на Управниот одбор и Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Охридски комуналец“-Охрид; Предлог-одлука за формирање Комисија за селекција по јавен повик за избор на членови на Управниот одбор и Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Градски пазар“ – Охрид; Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај и завршната сметка за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2025 година; Предлог-одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Охрид; Предлог-одлука за утврдување на реоните од кои се запишуваат ученици во Основните училишта во општина Охрид; Предлог-одлука за исплата на субвенции на општински јавни претпријатија; Предлог-одлука за исплата на субвенции за општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид, како и превозот на патници што заеднички го организираат Општина Охрид и Општина Дебрца; Предлог-одлука за измена и дополнување на одлуката за општински линиски превоз на патници во општина Охрид; Предлог-одлука за авто – такси превоз на патници во општина Охрид; Предлог-програма за измени на Програмата за јавно осветлување за 2026 година; Предлог-програма за дополнување на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2026 година (Н1); Предлог-одлука за проширување на средствата во Буџетот на општина Охрид за 2026 година; Предлог-програма за изменување и дополнување на Развојната програма за капитални инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2026 – 2028 година; Предлог-одлука за пренамена на средства во Развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование за 2026-2028 година (НА); Предлог-програма за изменување на Програмата за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2026 година; Предлог-одлука за пренамена на финансиски средства во програмата за култура за 2026 година; Предлог-програма за изменување на програмата за спорт и рекреација за 2026 година; Предлог-одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Охрид за 2026 година; Предлог-заклучок за усвојување на информацијата за постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно пратнерство за поставување на фотоволтаични централи на општински обејкти на подрачје на општина Охрид; Предлог-одлука за партиципација и сопствено учество во проект „Изведба на патна инфраструктура и уредување на јавни простори“; Предлог-одлука за збратимување на Општина Охрид, Република Северна Македонија и Градот Веспрем, Република Унгарија; Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на комуналната такса за користење на површини во кампови за подигање на шатори и друга слична привремена употреба; Предлог-одлука за утврдување нацрт – измена и дополнување на ГУП за УЗ 4 УБ 4.4 и ДУП за УЗ 4, УБ 4.4 опфат 1, Општина Охрид, во обединета постапка; Предлог-одлука за определување ширина на крајбрежен појас на дел од река Сушица во село Велгошти, опфатен со Општ акт за село Велгошти, општина Охрид; Предлог-одлука за донесување Урбанистички проект со план за парцелација за промена на границата на ГП 5.1.56, ГП 5.1.57, ГП 5.1.58 и ГП 5.1.59 во ДУП за УЗ 5, дел од УБ 5.1 – опфат 1 – Охрид, Општина Охрид; Предлог-одлука за донесување Урбанистички проект со план за парцелација за промена на границата на две соседни парцели ГП 6.1 и ГП 6.2 во ДУП за дел од II УЕ, МЗ 4 Долна Влашка Маала – Охрид, општина Охрид; Предлог-одлука за донесување Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 15.41, ГП 15.42 и ГП15.43 формирани во ДУП за УЗ 18, УБ 18.1 и дел од 18.2 „Чекоштина“ во КО Охрид 4, Општина Охрид; Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.124/2 КО Косел, објект 1; Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.136 КО Куратица, објект 1, објект 2, објект 3, објект 4 и објект 5; Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.795/2 КО Лескоец, објект 1; Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.999 КО Косел, објект 1; Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1174/4 КО Долно Лакочереј-вон град, објект 1 и објект 2; Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр. 1324/1, КП.бр.1311/5 и КП.бр.1311/6 КО Долно Лакочереј-вон град, објект 1 и објект 2, помошен објект на КП.бр.1324/1 КО Долно Лакочереј-вон град и КП.бр.6484/5 КО Охрид 4; Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1663/1 КО Лескоец, објект 1; Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2664/1 КО Долно Лакочереј, објект 1;