Се одржа единаесеттата седница на градскиот Совет

Денес градските советници ја одржаа единаесеттата седница. На дневниот ред најзастапени беа одлуките за избор на членови на управните и надзорните одбори во јавните претпријатија и неколку точки од урбанистичката сфера.

Во продолжение се сите точки кои беа усвоени на денешната седница.

Предлог-одлука за разрешување на вршители на должност членови во Управниот одбор на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид; Предлог-одлука за разрешување на вршители на должност членови во Управниот одбор на ЈП „Водовод“ – Охрид; Предлог-одлука за разрешување на вршители на должност членови во Управниот одбор на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид; Предлог-одлука за разрешување на вршители на должност членови во Управниот одбор на ЈП „Градски пазар“ – Охрид; Предлог-одлука за разрешување на вршители на должност членови во Управниот одбор на ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид; Предлог-одлука за разрешување на вршители на должност членови во Управниот одбор на ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид; Предлог-одлука за разрешување на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Билјанини извори“ – Охрид; Предлог-одлука за разрешување на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Водовод“ – Охрид; Предлог-одлука за разрешување на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Градски гробишта“ – Охрид; Предлог-одлука за разрешување на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Градски пазар“ – Охрид; Предлог-одлука за разрешување на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид; Предлог-одлука за разрешување на вршители на должност членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид; Предлог-одлука за избор на членови во Управниот одбор на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид; Предлог-одлука за избор на членови во Управниот одбор на ЈП „Водовод“ – Охрид; Предлог-одлука за избор на членови во Управниот одбор на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид; Предлог-одлука за избор на членови во Управниот одбор на ЈП „Градски пазар“ – Охрид; Предлог-одлука за избор на членови во Управниот одбор на ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид; Предлог-одлука за избор на членови во Управниот одбор на ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид; Предлог-одлука за избор на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Билјанини извори“ – Охри; Предлог-одлука за избор начленови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Водовод“ – Охрид; Предлог-одлука за избор на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Градски гробишта“ – Охрид; Предлог-одлука за избор на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Градски пазар“ – Охрид; Предлог-одлука за избор на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид; Предлог-одлука за избор на членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид; Предлог – одлука за поништување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за поставување на фотоволтаични централи на општински објекти на подрачјето на општина Охрид; Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 14798/2, КП.бр.14766/15 и КП.бр.14766/16, КО Охрид 3; Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 16253/13 и КП.бр.16300/1 КО Охрид 3; Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко–планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 16352 КО Охрид 3;