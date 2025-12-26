Се поништува Јавниот оглас бр.01/2025 за доделување дозвола за вршење општински линиски превоз – Градска линија 1 и Градска линија 2

СЕ ПОНИШТУВА Јавниот оглас бр.01/2025 за доделување на дозвола за вршење на општински линиски превоз – Градска линија 1 и Градска линија 2, поради непостоење на можност за уверување на Комисијата формирана од страна на Градоначалникот за спроведување на постапката во веродостојноста на доставената документација.

Се известуваат подносителите на понуди на Јавниот оглас бр.01/2025 за доделување на дозвола за вршење на општински линиски превоз – Градска линија 1 и Градска линија 2 дека поднесената документација може да ја подигнат на ден 29.12.2025 година од Секторот за комунални дејности, сообраќај и улици од 09:00-15:00 часот.

Комисија за спроведување на оглас 01/2025