Се роди сто дваесеттото дете во Охрид во 2026

На одделението за Гинекологија и акушерство – Охрид, ведрината и среќата ја споделија 120 семејства.

„Горди сме што сме дел од Вашата приказна, продолжуваме да ја градиме довербата. Впрочем, за тоа и сме тука – за Вас.

Дополнително, зголемен е и обемот на гинеколошки интервенции вклучувајќи ги и хистероскопските интервенции, што од неодамна за прв пат ги воведовме во регионот.

Следниот чекор ни е воведување на лапароскопски операции, како и унапредување на квалитетот на породувањето со епидурална и спинална анестезија. Современите пристапи и новите третмани веќе даваат конкретни и позитивни резултати“ – изјави д-р Мимоза Влаши раководител на одделението за Гинекологија и акушерство.