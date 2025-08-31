Септември – Гроздобер

Името ‘септември’ потекнува од латинскиот „septem“ – што значи „седум“, бидејќи во стариот римски календар бил седми месец. Но кај нашиот народ, септември носи име со симболика – „Гроздобер“.

Гроздобер е време на берба, на трудот што се претвора во вино, на песна што се раѓа меѓу редовите на грозје. Во народната традиција, овој месец бил празник на заедништвото – кога семејствата и комшиите се собирале да берaт, да се смеат, да наздравуваат за плодната година и за љубовта што ги врзува.

Септември е мост меѓу летото и есента – кога денот уште е топол, но утрата веќе носат роса и мирис на промена. Во лозарските краишта, се верувало дека ако гроздоберот е богат и весел, зимата ќе биде мирна и благословена.

Гроздобер не е само берба – тоа е ритуал, песна, спомен, доказ дека трудот се исплати, дека природата знае да возврати, и дека чашата вино не е само пијалок – туку благодарност, историја и надеж.