Серија земјотреси во Грција, неколку почувствувани и кај нас
Денес претпладне беа регистрирани повеќе земјотреси со епицентар во Р.Грција, во близина на Јанина и Парамитја.
- Во 10 часот и 05 минути по локално време е регистриран земјотрес со Рихтерова локална магнитуда ML4.5, на длабочина од 5 км.
- Во 10 часот и 09 минути е регистриран земјотрес со магнитуда ML2.8, на длабочина од 12 км.
- Во 10 часот и 40 минути е регистриран посилен земјотрес со магнитуда ML4.8, на длабочина од 5 км.
- Во 10 часот и 46 минути е регистриран земјотрес со магнитуда ML3.7, на длабочина од 5 км.
- Во 10 часот и 50 минути е регистриран земјотрес со магнитуда ML4.1, на длабочина од 5 км.
- Во 10 часот и 53 минути е регистриран земјотрес со магнитуда ML3.6, на длабочина од 5 км.
Епицентрите на овие земјотреси се на оддалеченост од околу 150–160 км југозападно од Лариса, Грција.
Неколку од овие земјотреси беа почувствувани во западните и југозападни делови од Македонија.