20/03/2026
Охрид

Серија земјотреси во Грција, неколку почувствувани и кај нас

Денес претпладне беа регистрирани повеќе земјотреси со епицентар во Р.Грција, во близина на Јанина и Парамитја.

  • Во 10 часот и 05 минути по локално време е регистриран земјотрес со Рихтерова локална магнитуда ML4.5, на длабочина од 5 км.
  • Во 10 часот и 09 минути е регистриран земјотрес со магнитуда ML2.8, на длабочина од 12 км.
  • Во 10 часот и 40 минути е регистриран посилен земјотрес со магнитуда ML4.8, на длабочина од 5 км.
  • Во 10 часот и 46 минути е регистриран земјотрес со магнитуда ML3.7, на длабочина од 5 км.
  • Во 10 часот и 50 минути е регистриран земјотрес со магнитуда ML4.1, на длабочина од 5 км.
  • Во 10 часот и 53 минути е регистриран земјотрес со магнитуда ML3.6, на длабочина од 5 км.

Епицентрите на овие земјотреси се на оддалеченост од околу 150–160 км југозападно од Лариса, Грција.

Неколку од овие земјотреси беа почувствувани во западните и југозападни делови од Македонија.

Млада тетовчанка уапсена на Аеродромот во Охрид, пронајдени 9 куршуми во нејзината торба

Архиерејски литургии за Тодорова сабота и Недела на Православието

Промоција на „Секојдневниот ореол“ од Оливера Јовановска