03/11/2025
Дебрца

Сиљаноски: Оваа победа не е само моја, ова е голема победа за сите нас, за сите Дебрчани!

ДРАГИ МОИ ДЕБРЧАНИ,

Од сѐ срце ви благодарам!

Оваа победа не е само моја — ова е голема победа за сите нас, за сите Дебрчани!

Ви благодарам за довербата, за поддршката, за секој разговор, насмевка и искрен совет. Заедно покажавме дека Дебрца знае да се обедини околу вистинските вредности и заедничката иднина.

Пред нас е многу работа, но и многу надеж. Ви ветувам дека ќе бидам градоначалник на сите граѓани на Дебрца, со чесност, посветеност и одговорност.

Да продолжиме заедно, со иста енергија и љубов кон нашата општина!

Со почит,
Златко Сиљаноски
Градоначалник на Општина Дебрца

Поврзани записи (архива)

Повреден работник при извршување градежни работи во атарот на Волино

Пожар на нискостеблеста вегетација во месноста Велмешко блато

17-ти Март – Ден на крводарителството