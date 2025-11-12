Сиљаноски: Време е за нов почеток, за обединета и силна Дебрца!

Градоначалникот на Општина Дебрца, Златко Сиљаноски денес официјално ја започна својата нова мандатна ера, ветувајќи реформи, транспарентност и подобра иднина за сите жители.

„ Официјално – од денес Дебрца испишува нова страница во својата историја!

Денешното уверение е симбол на довербата што ми ја дадоа граѓаните на Општина Дебрца.

Истовремено, тоа е и голема обврска – да работам чесно, посветено и одговорно, со јасна визија, конкретни резултати и вистински дела.

Искрено сум благодарен за секоја поддршка, за секој еден што препозна искреност, труд и намера да се направат реални промени.

Ќе бидам градоначалник на сите – без разлика на политичка, национална или верска припадност.

Поделби нема и нема да има. Мој водич ќе биде само едно – обезбедување подобра иднина и достоинствен живот за сите жители на Дебрца.

И тука нема да се штедам. Го имате мојот збор!

Дебрца, почитувани, ја менуваме од корен!

Веќе од утре започнуваме со темелна реорганизација на општинската администрација и јавните претпријатија, за Општина Дебрца конечно да функционира како што граѓаните заслужуваат.

Во следниот период започнуваме и со нови проекти – инвестиции во инфраструктура, локален развој, образование, спорт, туризам и заштита на животната средина.

Ќе ја вратиме транспарентноста и довербата – Дебрца ќе биде пример за отворена, модерна и функционална општина.

Време е – за нов почеток, за обединета и силна Дебрца!“ – истакна на својот ФБ профил, градоначалникот Сиљаноски.