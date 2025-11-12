12/11/2025
Дебрца

Сиљаноски: Време е за нов почеток, за обединета и силна Дебрца!

Градоначалникот на Општина Дебрца, Златко Сиљаноски  денес официјално ја започна својата нова мандатна ера, ветувајќи реформи, транспарентност и подобра иднина за сите жители.

✌️ Официјално – од денес Дебрца испишува нова страница во својата историја!

✔️ Денешното уверение е симбол на довербата што ми ја дадоа граѓаните на Општина Дебрца.

Истовремено, тоа е и голема обврска – да работам чесно, посветено и одговорно, со јасна визија, конкретни резултати и вистински дела.

♥️ Искрено сум благодарен за секоја поддршка, за секој еден што препозна искреност, труд и намера да се направат реални промени.

🫡 Ќе бидам градоначалник на сите – без разлика на политичка, национална или верска припадност.

Поделби нема и нема да има. Мој водич ќе биде само едно – обезбедување подобра иднина и достоинствен живот за сите жители на Дебрца.

И тука нема да се штедам. Го имате мојот збор!

🌄 Дебрца, почитувани, ја менуваме од корен!

📅 Веќе од утре започнуваме со темелна реорганизација на општинската администрација и јавните претпријатија, за Општина Дебрца конечно да функционира како што граѓаните заслужуваат.

📌 Во следниот период започнуваме и со нови проекти – инвестиции во инфраструктура, локален развој, образование, спорт, туризам и заштита на животната средина.

Ќе ја вратиме транспарентноста и довербата – Дебрца ќе биде пример за отворена, модерна и функционална општина.

🕰️ Време е – за нов почеток, за обединета и силна Дебрца!“ – истакна на својот ФБ профил, градоначалникот Сиљаноски.

Поврзани записи (архива)

Утре, сите спортски, културолошки, историски и еколошки патишта, ќе водат за легендарната Црвена Вода, во историска Дебрца

Се уредува дворното место пред амбулантата во Велмеј

Утврден идентитетот на лицето кое настрада при пожар во Песочан