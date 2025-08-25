26/08/2025
Охрид

Словенечки уметници настапија на завршната вечер од „Охрид Џез Фестивал“

Со исклучителен концерт на уметниците од Словенија, Томи Пуриќ & Balkan Jazz Group, вчеравечер во предворјето на црквата „Света Софија“, заврши третото издание на „Охрид Џез Фестивал“.

Многубројната публика уживаше во уникатни џез изведби на класични и комерцијални музички композиции.

Посебен белег на финалниот концерт оставија гостите, Ѓоко Алоски на труба и Наум Џуклески на хармоника.

Фестивалот „Охрид Џез Фестивал“ се одржува во организација на Општина Охрид.

WebOhrid / 25.08.2o25 / Општина Охрид

