Со свеченото затворање, македонската олимписка делегација го заокружи својот настап на Зимските олимписки игри „Милано–Кортина 2026“

За Македонскиот олимписки комитет, оваа Олимпијада е највисокиот дострел на нашиот спортски дух и гордост. Спортот е најмоќниот национален проект и затоа веруваме дека е неопходна тесна соработка меѓу сите институции, бидејќи олимпијците го носат името на целата држава.

Очекуваме дека овој олимписки циклус ќе биде поттик за уште поблиска соработка со сите државни институции и бизнис секторот преку долгорочна национална стратегија.