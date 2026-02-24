24/02/2026
Со свеченото затворање, македонската олимписка делегација го заокружи својот настап на Зимските олимписки игри „Милано–Кортина 2026“

Македонскиот олимписки комитет (МОК) упатува длабока благодарност и искрени честитки до нашите олимпијци – Јана Атанасовска, Виктор Петков, Ставре Јада и Ана Цветановска – кои со огромна пожртвуваност достоинствено ја претставуваа државата на најголемата светска спортска сцена. Оваа благодарност ја споделуваме и со нивните тренери и стручни тимови, чија посветеност беше клучна во остварувањето на олимписките норми и подготовките за овој врвен предизвик. Посебна благодарност упатуваме и до Скијачката федерација на Македонија за одличната соработка и меѓусебна координација, што овозможи системски пристап во реализацијата на оваа олимписка програма.

VERONA, ITALY - FEBRUARY 22: Volunteer, Flagbearer of Team North Macedonia waves the flag during the Milano Cortina 2026 Winter Olympics Closing Ceremony on day sixteen of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Verona Olympic Arena on February 22, 2026 in Verona, Italy. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Настапите на нашите спортисти во Милано и Кортина донесоа вредни резултати и значајно искуство. Виктор Петков, во својот дебитантски настап, го освои 55. место во велеслалом на патеката „Стелвио“, напредувајќи со стабилно второ возење меѓу најдобрите 60 во светот. Ана Цветановска на трката на 10 километри го подобри својот резултат од претходните Игри во 2022 година за повеќе од три минути, што е јасен доказ за напредок. Ставре Јада покажа исклучителна борбеност во крос-кантри дисциплините, додека младата Јана Атанасовска, и покрај грешките на стартот, се стекна со драгоцено искуство кое е важен чекор во нејзиниот понатамошен развој.

CORTINA D'AMPEZZO, ITALY - FEBRUARY 15: Jana Atanasovska of Team North Macedonia competes during the Women's Giant Slalom on day nine of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Tofane Alpine Skiing Centre on February 15, 2026 in Cortina d'Ampezzo, Italy. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

Гледано објективно, овие постигнувања го претставуваат нашиот моментален максимум. Покажаната борбеност на нашите таленти е патоказ за потенцијалот кој го поседуваме кога институциите работат заеднички. Сепак, овој настап е и реално соочување со јазот меѓу домашните услови и светската елита. Тоа за нас не е обесхрабрување, туку силен мотив за уште поинтензивна работа и подигнување на стандардите.

VAL DI FIEMME, ITALY - FEBRUARY 12: Ana Cvetanovska of Team North Macedonia competes during the Women's 10km Interval Start Free on day six of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Tesero Cross-Country Skiing Stadium on February 12, 2026 in Val di Fiemme, Italy. (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

МОК упатува јасен апел дека за сериозни резултати во иднина, неопходно е итно и стратешко фокусирање на развој на домашните зимски капацитети и центри. Не е одржливо нашите спортисти да зависат исклучиво од подготовки во странство; ревитализацијата на македонските зимски патеки и инфраструктура мора да биде приоритет на националната спортска стратегија. Само преку создавање на модерни домашни бази можеме да им овозможиме на нашите олимпијци услови какви што заслужуваат во текот на целата година.

За Македонскиот олимписки комитет, оваа Олимпијада е највисокиот дострел на нашиот спортски дух и гордост. Спортот е најмоќниот национален проект и затоа веруваме дека е неопходна тесна соработка меѓу сите институции, бидејќи олимпијците го носат името на целата држава.  

Очекуваме дека овој олимписки циклус ќе биде поттик за уште поблиска соработка со сите државни институции и бизнис секторот преку долгорочна национална стратегија. 

BORMIO, ITALY - FEBRUARY 14: Viktor Petkov of Team North Macedonia competes during the Men's Giant Slalom on day eight of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Stelvio Alpine Skiing Centre on February 14, 2026 in Bormio, Italy. (Photo by Dustin Satloff/Getty Images)

Наша заедничка мисија е да вложуваме во младите таленти и модерната инфраструктура со истата страст со која навиваме на трибините. Секој успех на спортски терен е успех за нашата држава и најдобар влог во иднината на нашите генерации.

