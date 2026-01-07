08/01/2026
Македонија

Собор на Пресвета Богородица

На вториот ден од Божиќ христијанската Црква ѝ оддава слава на Пресветата Божја Мајка, којашто го роди Господ и Сапсителот наш Исус Христос.

Ова празнување се нарекува Нејзин собор, затоа што на тој ден се собираат сите верни за да ја прослават Нејзе, која е Богородица. Тогаш се служи торжествено, соборно, во Нејзина чест. Во Охрид од древноста беше устроено спроти вториот ден на Божиќ вечерната да се служи само во црквата на Пресвета Богородица, наречена Челница. Целото свештенство со народот овде соборно ја прославуваше Пречистата Божја Мајка.

За многу години!

WebOhrid

Поврзани записи (архива)

Филипче: Славите и празниците кои се пред нас, оваа година да ги прославиме само со најблиските

Демократски сојуз: Етно-национализмот е поттикнат од опозиционите партии

Делегација предводена од Главен технички преговарач Бојан Маричиќ се сретна со Претседателот на Европскиот суд на правдата Коен Ленартс