26/01/2026
Охрид

Софија Стојанова – автор на најдобрата беседа на конкурсот во чест на Прличев

Годинашен добитник на наградата за најдобра беседа за 2026 од конкурсот што го распиша НУ Библиотека „Григор Прличев“ на тема: „По песната птиците се разликуваат“ е Софија Стојанова. Таа е ученичка во втора година во гимназијата „Јане Сандански“ во Струмица.

Нејзината беседа беше под шифра „Тивериопол“, таа го докажа авторството, а Библиотеката доби потврда и од нејзината професорка по македонски јазик и литература Боркица Филева.

„Добивањето на наградата на конкурсот распишан од Библиотеката во Охрид за мене претставува исклучително значајно признание и длабока лична радост. Овој успех не го доживувам само како потврда за мојот труд, туку и како охрабрување да продолжам уште посветено да се надградувам и да го следам патот на знаењето. Ова признание претставува поттик да бидам уште поодговорна кон сопствените цели и уште похрабра во остварувањето на своите соништа,“ –  изјави Стојанова за веб-страницата на Библиотеката.

Дека Софија е млад веќе изграден автор сведочат и наградите кои само во изминатите две години ги освоила на полето на литературата:

  • 2025 – Диплома за прво место на литературниот конкурс „Со својот живот Ацо Шопов опеал дело, а во своите дела, го опеал животот“ – Општина Штип.
  • 2025 – Прва награда на литературниот конкурс „Топли гнезда“ – Општина Струмица.
  • 2025 – Диплома за прво место на конкурсот „Дигитални човекови права и приватност во ерата на технологијата“ – Општина Струмица.
  • 2025 – Прва награда на литературниот конкурс „Моето посебно другарче“ – Општина Струмица.
  • 2024 – Диплома за прво место на конкурсот „Тишината понекогаш зборува најгласно и најдобро за делата и поетот Ацо Шопов“ – Општина Штип.

На младата Софија Стојанова автор на најдобрата беседа на шести февруари во рамките на манифестацијата „Прличеви беседи“ во Охрид ќе и биде доделена парична награда од 9000 денари и признание со ликот на Прличев.

Поврзани записи (архива)

Од понеделник започнува примената на зонско паркирање во Охрид

Градоначалникот Георгиески се сретна со охридската атлетичарска надеж Јован Стојоски

Бесплатен паркинг за Велигден на паркинзите со кои стопанисува ЈП „Билјанини Извори“