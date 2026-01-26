Софија Стојанова – автор на најдобрата беседа на конкурсот во чест на Прличев

Годинашен добитник на наградата за најдобра беседа за 2026 од конкурсот што го распиша НУ Библиотека „Григор Прличев“ на тема: „По песната птиците се разликуваат“ е Софија Стојанова. Таа е ученичка во втора година во гимназијата „Јане Сандански“ во Струмица.

Нејзината беседа беше под шифра „Тивериопол“, таа го докажа авторството, а Библиотеката доби потврда и од нејзината професорка по македонски јазик и литература Боркица Филева.

„Добивањето на наградата на конкурсот распишан од Библиотеката во Охрид за мене претставува исклучително значајно признание и длабока лична радост. Овој успех не го доживувам само како потврда за мојот труд, туку и како охрабрување да продолжам уште посветено да се надградувам и да го следам патот на знаењето. Ова признание претставува поттик да бидам уште поодговорна кон сопствените цели и уште похрабра во остварувањето на своите соништа,“ – изјави Стојанова за веб-страницата на Библиотеката.

Дека Софија е млад веќе изграден автор сведочат и наградите кои само во изминатите две години ги освоила на полето на литературата:

2025 – Диплома за прво место на литературниот конкурс „Со својот живот Ацо Шопов опеал дело, а во своите дела, го опеал животот“ – Општина Штип.

2025 – Прва награда на литературниот конкурс „Топли гнезда“ – Општина Струмица.

2025 – Диплома за прво место на конкурсот „Дигитални човекови права и приватност во ерата на технологијата“ – Општина Струмица.

2025 – Прва награда на литературниот конкурс „Моето посебно другарче“ – Општина Струмица.

2024 – Диплома за прво место на конкурсот „Тишината понекогаш зборува најгласно и најдобро за делата и поетот Ацо Шопов“ – Општина Штип.

На младата Софија Стојанова автор на најдобрата беседа на шести февруари во рамките на манифестацијата „Прличеви беседи“ во Охрид ќе и биде доделена парична награда од 9000 денари и признание со ликот на Прличев.