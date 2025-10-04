05/10/2025
Македонија

Сончево и постудено време, со дожд и северен ветер од понеделник

Утре изутрина ќе биде студено со ниски утрински температури, кои наместа ќе се спуштат под нула степени, а преку денот ќе биде сончево и потопло со мала до умерена облачност. Во текот на ноќта и во првите два дена од следната седмица ќе има повремени локални врнежи од дожд. Од понеделник до среда ќе дува умерен до засилен северен ветер, а температурите ќе се задржат под просекот за овој период од годината. Пораст на дневната температура се очекува од четврток.

