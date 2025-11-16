Создадена Унија на македонските здруженија во Италија
На 15 ноември 2025, во Пјаченца, успешно беше завршен проектот посветен на македонската заедница која живее во Италија.
Официјално се роди Сојузот на македонските здруженија во Италија, национална координација која за прв пат обединува претставници од различни италијански региони.
На состанокот присуствуваа делегати од повеќе македонски здруженија активни на италијанска територија, правејќи ја новата унија претставничко тело кое ја опфаќа целата национална заедница.
За време на состанокот e избран Совет составен од седум члена, кои доаѓаат од различни здруженија.
Претседател: Појразов Александар Аце, актуелен претседател на здружението “Обединети Македонци за иднината” во Пјаченца;
Секретар: Османи Рузе, претставник на македонското здружение “Амицизија” од Равена;
Советници: Златко Милчевски – Пиемонте, Венко Трпески – Трентино, Стојан Џатев – Пјаченца, Асани Ермон – Равена, Атанасовски Дарко – Пиемонтe.
Новиот Совет се претставува како мотивирана група, обединета од желбата да биде достапен на македонската заедница низ целата земја, со страст, достапност и посветеност за подобра иднина за сите сонародници кои живеат во Италија.
Македонската заедница во земјата денес брои околу 160.000 луѓе, историско присуство кое потекнува од 90-тите години, интегрирано и признато како позитивен модел.
И покрај ова, досега не постоело унитарно тело способно да го претставува на национално ниво: поради оваа причина, раѓањето на Унијата е фундаментален чекор за подобрување на комуникацијата, застапеноста и соработката.
Новата унија ги поканува сите македонски здруженија присутни во Италија да се приклучат на овој пат, придонесувајќи со идеи, енергија и соработка.
Целта е заедно да се изгради силна мрежа, способна ефективно да ги претставува сите Македонци кои живеат во земјата.
За било какви информации или потреби, наскоро ќе биде можно да се контактира Советот преку официјалната страница на Македонската унија во Италија.