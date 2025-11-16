Создадена Унија на македонските здруженија во Италија

На 15 ноември 2025, во Пјаченца, успешно беше завршен проектот посветен на македонската заедница која живее во Италија.

Официјално се роди Сојузот на македонските здруженија во Италија, национална координација која за прв пат обединува претставници од различни италијански региони.

На состанокот присуствуваа делегати од повеќе македонски здруженија активни на италијанска територија, правејќи ја новата унија претставничко тело кое ја опфаќа целата национална заедница.

За време на состанокот e избран Совет составен од седум члена, кои доаѓаат од различни здруженија.

Претседател: Појразов Александар Аце, актуелен претседател на здружението “Обединети Македонци за иднината” во Пјаченца;