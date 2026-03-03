03/03/2026
Спортски ден во ООУ „Живко Чинго“ по повод 145 години од раѓањето на Тодор Александров

По повод 145 години од раѓањето на македонскиот револуционер и великан Тодор Александров, ООУ „Живко Чинго“ во соработка со Сојузот за училишен спорт – Охрид организира Спортски ден – исполнет со спортски дух, фер-плеј и заедништво, а организаторите упатуваат покана до сите љубители на спортот да бидат дел од оваа свечена активност.

Настанот ќе се одржи на 4 март 2026 година, со почеток во 08:30 часот, во спортската сала „Тодор Александров“ во Велгошти.

