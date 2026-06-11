Спречен шверц на 10 лаптопи на ГП Богородица

Македонски државјанин е фатен при обид за криумчарење десет преносни компјутери од марката DELL во вредност од речиси 13 илјади евра на влез во државата на граничниот премин Богородица. Случајот e откриен од царинските службеници кои, поради основано сомнение, извршиja претрес на возило во сопственост на рент-а-кар компанија, управувано од осомничениот. При контролата, на различни места во возилото биле пронајдени нови лаптопи од марката DELL.

Во предистражната постапка спроведена од страна на Одделението за истраги е утврдено дека осомничениот ги подигнал десетте лаптопи од карго-компанија во Солун, а потоа, со намера нелегално да ги внесе во државата, ги сокрил на различни места во возилото со кое патувал. Против лицето, поднесена е кривична пријава до ОЈО Гевгелија поради основано сомнение за сторено кривично дело криумчарење.

Царинската управа продолжува со активностите насочени кон заштита на финансиските интереси на државата и обезбедување услови за фер економија.