21/12/2025
Македонија

Спречен увоз на 22.340 килограми киви со ларви и инсекти

Агенцијата за храна и ветеринарство уништи 22.340 килограми киви со ларви и инсекти наменети за преработка – увоз од Србија.

Поради променети органолептички својства и утврдено присуство на ларви и инсекти, инспектор за храна на Агенцијата за храна и ветеринарство, неделава забрани увоз на 22,3 тони киви наменети за индустриска преработка и издаде решение со наредба за нештетно уништување.

Станува збор за 22.340 килограми киви, увоз од Република Србија, за која пратка, со органолептички преглед од страна на инспектор за храна, утврдено е дека истата не е безбедна за увоз и за понатамошна преработка.

На увозникот издедено му е решение со наредба за нештетно уништување на спорните количини киви, по добиеното известување од негова страна дека пратката не може да се врати во земјата извозник.

