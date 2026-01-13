Среќна православна Нова година – Василица! ✨🎄

Драги читатели,

Со искрена радост ја пречекуваме православната Нова година – Василица, празник што нè потсетува на значењето на верата, заедништвото и човечката добрина.

Нека овој празничен ден донесе мир во душата, здравје во домот и надеж за нови успеси. Нека топлината на семејството, убавите желби и традицијата бидат дел од секој миг.

Василица е симбол на нов почеток и благослов – можност со чисто срце и позитивна мисла да зачекориме во годината што претстои.

На сите наши читатели им посакуваме среќна, бериќетна и исполнета православна Нова година.

Среќна Василица! ✨

Ваш WebOhrid