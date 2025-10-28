28/10/2025
Спорт

Стартуваше турнирот во футсал – Ohrid Freed 2025

Стартуваше турнирот во футсал – OHRID FREED 2025! Првото коло донесе одлични натпревари, многу возбуди и вистински спортски дух!

📊 Резултати од првото коло:

Гостилница Мече 4️⃣ : 4️⃣ Магна

Инекс Олгица Хотел & СПА 5️⃣ : 6️⃣ Чардак Велгошти

Провелд 3️⃣ : 5️⃣ Гранит X 

Публиката уживаше во фантастични голови, борбена игра и фер-плеј атмосфера, токму она што го прави овој турнир посебен!

Вечер следуваат нови возбудувања од второто коло!

АСП ПАК : Костал Македонија – 20 часот.

ТАВ Македонија : Гранит X – 21 часот.

Гостилница кај Мече : ЈП Колектор и ЈП Нискоградба – 22 часот

