Што е матурата: образовна, биолошка или материјална зрелост?

Матурата, во суштина, е моментот кога младите го завршуваат средното образование и се подготвуваат за ново поглавје во животот. Но, во практика, матурата одамна ја надминува својата образовна рамка и се претвора во кулминација на натпреварот „кој е подобар“.

Овој „натпревар“ не е нов феномен. Во свет на скапи смартфони, брендирана облека и луксузни автомобили, матурата е врвот на пирамидата на статуси, каде не е доволно да изгледаш убаво, туку мора и да кажеш колку те чинело тоа за да ја потврдиш својата вредност. Поскапото е поубаво, нели? А тоа е доказ за семејниот буџет, не за личната зрелост.

Симболиката на зборот „матура“ (лат. maturus = зрел) отсекогаш означувала созревање – образовно, биолошко и социјално. За жал, за повеќето, токму оваа трета димензија е највидлива. Постојат и ретки примери на млади кои не се замараат со цената на костумот или фустанот – доволно е да се облечат прикладно и со позитивна мисла да ја прослават матурата во весела атмосфера, токму она што го означува завршувањето на средното образование.

И пред социјалните мрежи, матурата беше момент за демонстрација на статус. Денес, медиумите, особено социјалните мрежи само го засилија ефектот и го направија видлив за поширока публика. Но коренот е многу постар – тоа е дел од локалната традиција и човечката природа. Како што птиците користат перја, бои и гнезда за импресионирање, така и младите користат костуми, фустани и автомобили.

Останува дилемата – дали се слави образовната и биолошката зрелост, или ја заменивме со материјална зрелост? Ако младите созреваат преку потрошувачка и статус, тоа е голем предизвик и за нив и за општеството во иднина.