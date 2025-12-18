Свечен пречек од директорот Ристе Јанкоски за светскиот бронзен медалист Владимир Димитриевиќ

Директорот на училиштето Ристе Јанкоски приреди свечен пречек за ученикот Владимир Димитриевиќ, по повод неговиот исклучителен спортски успех и освојувањето на бронзен медал на Светскиот ИТФ куп во Солун.

Медалот е освоен на престижниот меѓународен турнир „King of Taekwon-do“, на кој учествуваа над 1.400 натпреварувачи од 21 држава, што дополнително ја нагласува тежината и значењето на овој успех.

Во рамки на средбата, директорот Јанкоски упати искрени честитки до Владимир, истакнувајќи дека неговата посветеност, дисциплина и спортски дух претставуваат гордост за училиштето и инспирација за сите ученици. Пречекот беше можност и за истакнување на значењето на спортот како важен сегмент во воспитно-образовниот процес.

„Нашето училиште изразува искрена благодарност и поддршка за понатамошниот развој на Владимир и му посакува уште многу спортски и лични успеси во иднина.“ – додаваат од училиштето.