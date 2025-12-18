19/12/2025
Охрид

Свечен пречек од директорот Ристе Јанкоски за светскиот бронзен медалист Владимир Димитриевиќ

Директорот на училиштето Ристе Јанкоски приреди свечен пречек за ученикот Владимир Димитриевиќ, по повод неговиот исклучителен спортски успех и освојувањето на бронзен медал на Светскиот ИТФ куп во Солун.

Медалот е освоен на престижниот меѓународен турнир „King of Taekwon-do“, на кој учествуваа над 1.400 натпреварувачи од 21 држава, што дополнително ја нагласува тежината и значењето на овој успех.

Во рамки на средбата, директорот Јанкоски упати искрени честитки до Владимир, истакнувајќи дека неговата посветеност, дисциплина и спортски дух претставуваат гордост за училиштето и инспирација за сите ученици. Пречекот беше можност и за истакнување на значењето на спортот како важен сегмент во воспитно-образовниот процес.

„Нашето училиште изразува искрена благодарност и поддршка за понатамошниот развој на Владимир и му посакува уште многу спортски и лични успеси во иднина.“ – додаваат од училиштето.

Поврзани записи (архива)

На подрачјето на СВР Охрид, две лица не ја почитувале забраната за движење

Свикана шеесет и втората седница на Советот на општина Охрид

Нови уписи на деца заинтересирани за Бреинобреин едукативната програма