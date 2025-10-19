Свештеникот Казанџиски доби протоерејски чин и ја промовираше својата книга

Во 19 седмица по Педесетница, кога црквата си спомнува за Светиот апостол Тома, Неговото Високопреосвештенство Митрополитот на Дебарско-кичевската епархија г.Георгиј, служеше Света Архиерејска Литургија во храмот Св. Козма и Дамјан во селото Пештани.

На Литургијата во протоерјски чин беше произведен свештеникот Атанас Казанџиски.

По завршувањето на Литургијата беше промовирана книгата „Дваесет и пет години во Пештанска Парохија“ од свештеникот Атанас Казанџиски.