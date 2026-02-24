Свети Алексиј, митрополит Московски и Свети Антониј, патријарх Цариградски

Свети Алексиј, митрополит Московски

Голем јерарх на Руската Црква во времето на тешкото ропство на рускиот народ под Татарите. Еднаш во детството ловејќи птици заспа и во сон слушна глас: „Алексиј, зошто залудно се трудиш? Ќе те направам ловец на луѓе“. Во својата дваесетта година се замонаши и со време стана митрополит московски. Двапати одеше во татарската златна орда; првиот пат за да го ублажи гневот на канот Вердевир против рускиот народ, а вториот пат на повик од канот Амурат за да ја исцели жена му од слепило. Оваа жена беше слепа три години, но оздраве и прогледа кога Алексиј ѝ прочита молитва и ја помаза со осветена водичка. После страдалниот и многуплоден живот се упокои во 1378 година во осумдесет и петтата година од животот и се пресели во дворците Господови.

Свети Антониј, патријарх Цариградски

Најпрво голем подвижник со необично милосрдие, а потоа патријарх во времето на царот Лав Мудриот (889 г. – 912 г.). Го замонаши и својот татко. Устрои манастир над моштите на Св. Калија.