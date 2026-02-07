Свети Јосиф Солунски

Брат на свети Теодор Студит. Уште од младоста се подвизувал заедно со брат му под раководство на нивниот вујко, преподобен Платон, основач на манастирот Сакудион. Поради својот славен подвижнички живот, преподобен Јосиф едногласно бил избран за архиепископ на Солун. Заедно со свети Теодор биле гонети за светите икони од страна на иконоборниот цар Лав.

Биле страшно мачени и затворени во темница, но тие останале непоколебливи во својата вера. Така измачуван, свети Јосиф се упокоил во Господ во 830 година.