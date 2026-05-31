01/06/2026
Македонија

Свети Јован, епископ Готски

Свети Јован, епископ Готски

Беше епископ во Грузија, но кога тамошниот татарски каган почна да ги мачи христијаните, тој се оддалечи на четири години меѓу Готите во Бесарабија. (Готската епархија е образувана во времето на царот Константин Велики). Штом слушна за смртта на каганот, се врати на својата служба и раководеше со својата паства ревносно и богоугодно.

Пред смртта рече: „По четириесет дена ќе одам да се судам со каганот“ (т. е. умирајќи ќе отиде пред престолот Божји). И така беше. Четириесеттиот ден се престави и отиде кај Господ. Се упокои мирно во 8 век.

Поврзани записи (архива)

Регионалната соработка преку „Отворен Балкан” важна за иден економски развој

Средба на премиерот Заев со министерот за надворешни работи на Финска, Хависто

Кирацовски за 1 мај: Со храброст ги донесовме промените, со одлучност чекориме кон напредокот и гарантирани работнички права