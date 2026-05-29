30/05/2026
Македонија

Светиот апостол Андроник

Светиот апостол Андроник

Еден од Седумдесеттемина. Роднина на Светиот апостол Павле, како што пишува самиот Павле (Рим. 16, 7), спомнувајќи ја и Света Јунија, помошничката на Андроник.

Андроник беше поставен за епископ на Панонија, но не живееше на едно место туку го проповедаше Евангелието по цела Панонија. Со Света Јунија тој успеа да приведе кон Христа многумина и да разори голем број идолски храмови. Обајцата имаа благодатна сила на чудотворство, со којашто ги изгонуваа демоните од луѓето и исцелуваа секаква немоќ и болест.

Обајцата пострадаа за Христа и така примија двоен венец: и на апостолство и на мачеништво. Нивните свети мошти се најдени во Евгениските предели (забележано под 22 февруари).

Поврзани записи (архива)

Со вториот инвестициски бран од Планот за економски раст, Владата на Република Македонија поттикна инвестиции од 2 милијарди денари во проекти со ангажман од над 800 лица со просечна плата од 40.000 денари

Преподобен Симеон Мироточив

Премиерот Заев во посета на родната куќа на Конески во Небрегово на денот на неговото раѓање