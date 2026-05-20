21/05/2026
Македонија

Светиот апостол и евангелист Јован

Светиот апостол и евангелист Јован

Споменот на овој голем апостол и евангелист се празнува на 26 септември. А на 8 мај се споменува чудото пројавено на неговиот гроб. Имено, кога Јован имаше повеќе од сто години, зеде седуммина од своите ученици, излезе од Ефес и им нареди на учениците да му ископаат гроб во вид на крст. Потоа старецот слезе жив во гробот и беше погребан. Кога подоцна верните го отворија Јовановиот гроб, не го најдоа телото во гробот. А на 8 мај секоја година се креваше некоја прашина од неговиот гроб, од која се исцелуваа болни од разни болести.

Поврзани записи (архива)

Премиерот Заев на средба со светската рекордерка во маратон, Пола Редклиф

Адеми: Учениците ќе учат од дома до 10 јуни, матурантите се ослободуваат од полагање матура

Заменик министерот Нухиу на Регионална конференција за контролата на малото и лесно оружје