Светиот пророк Јона, Преподобен Козма Зографски, Свети Петар Милостив и Свети Јона презвитер

Светиот пророк Јона

Живееше повеќе од 800 години пред Христа. Во неговото житие се вели дека тој бил синот на онаа вдовица во Сарепта Сидонска на којашто пророкот Илија ? го воскресна синот од мртвите. Со своето тридневно пребивање во утробата на китот Св. Јона е предобраз на тридневното пребивање на Христос во гробот, а со неговото спасение – го изобрази Воскресението на Господ од мртвите. Другото запишано за овој прекрасен пророк треба да се прочита во Книгата на пророкот Јона (Стариот Завет).

Преподобен Козма Зографски

По потекло од благородничко бугарско семејство. Кога родителите сакаа да го оженат, побегна на Света Гора. Пустиник и чудотворец. Се подвизуваше во пештера близу манастирот Зограф. Повеќепати му се јави Пресвета Богородица. Тој е најголемиот зографски подвижник и чудотворец. Страшната келија во којашто се подвизуваше и се бореше со демоните и денес постои северозападно од манастирот Зограф. Беше проѕорлив со духот и ги опишуваше настаните што се случуваа на далечина во времето и просторот. Се упокои на старост, на 22 септември 1323 година и после живот во многу трудови се пресели во радоста на својот Господ.

Свети Петар Милостив

Божји угодник од 4 век.

Свети Јона презвитер

Таткото на Св. Теодор Начертани и на Св. Теофан, писателот на каноните. Чудотворец. Се упокои во манастирот на Св. Сава Осветен во 9 век.