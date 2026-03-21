Светите славни Четириесет битолски преподобномаченици
Свети 40 Битолски преподобномаченици се новоканонизирани македонски светители кои биле свештеници и монаси во Битола во втората половина на XIV век, кога Османлиите ја освоиле Битола.
39-те монаси и свештеници веднаш по освојувањето на Битола биле заробени од страната на Агарјаните.
За време на заробеништвото и еден aмуслимански преведувач преминал во христијанство со што бројката пораснала на 40.
На деветтиот ден од месецот март 1384 година сите 40 заробени биле погубени на Баирскиот рид во Битола.