22/03/2026
Македонија

Светите славни Четириесет битолски преподобномаченици

Свети 40 Битолски преподобномаченици се новоканонизирани македонски светители кои биле свештеници и монаси во Битола во втората половина на XIV век, кога Османлиите ја освоиле Битола.

39-те монаси и свештеници веднаш по освојувањето на Битола биле заробени од страната на Агарјаните.

За време на заробеништвото и еден aмуслимански преведувач преминал во христијанство со што бројката пораснала на 40.

На деветтиот ден од месецот март 1384 година сите 40 заробени биле погубени на Баирскиот рид во Битола.

Поврзани записи (архива)

Над 100 полициски службеници и хеликоптер продолжуваат со активна потрага по Петар Џобоски

Николоски: Очекувам за РЕК Битола да се отворат и други криминални случаи

Граѓаните совесно да купуваат додатоци во исхраната преку интернет – прво да проверат дали се регистрирани