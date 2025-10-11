Свежо цвеќе во чест на борците од НОБ

По повод 11. Октомври-Денот на народното востание, делегација на Општина Охрид предводена од Ана Крстеска, заменик градоначалник, положи свежо цвеќе пред спомен обележјата на паднатите борци од НОБ во градскиот парк.

Пред спомен обележјата на борците свежо цвеќе положија и членови од Сојузот на Борците и останати претставници од политичкиот и јавниот живот од Охрид.