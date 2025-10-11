11/10/2025
Охрид

Свежо цвеќе во чест на борците од НОБ

По повод 11. Октомври-Денот на народното востание, делегација на Општина Охрид предводена од Ана Крстеска, заменик градоначалник, положи свежо цвеќе пред спомен обележјата на паднатите борци од НОБ во градскиот парк.

Пред спомен обележјата на борците свежо цвеќе положија и членови од Сојузот на Борците и останати претставници од политичкиот и јавниот живот од Охрид.

‎По повод празникот, свежо цвеќе беше положено и пред спомен-обележјата пред Основниот Суд, пред Средното економско училиште и кај градските гробишта.

Поврзани записи (архива)

Унијата на жени од ОК ВМРО-ДПМНЕ одржа трибина „Значењето на мајчиниот јазик“

Вредна донација од јапонската Амбасада за Општина Охрид

Демири и Манолева: Здравствениот дом Охрид со реновирана Служба за вакцинации и две нови амбулантни возила – зајакнати капацитетите во изминативе години