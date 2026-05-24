Свежо цвеќе во чест на Светите браќа Кирил и Методиј
По повод 24 Мај – Денот на Сесловенски просветители Кирил и Методиј, делегација на Општина Охрид предводена од градоначалникот Кирил Пецаков денеска положи свежо свеќе пред нивниот монументален споменик на кејот на Охридското Езеро.
Во чест на Просветителите пред нивниот споменик се поклонија и бројни делегации на образовни институции и претставници на Владата на Република Македонија, чии централни чествувања по повод празникот се одржуваат и во Охрид.