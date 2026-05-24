Свежо цвеќе во чест на Светите браќа Кирил и Методиј

По повод 24 Мај – Денот на Сесловенски просветители Кирил и Методиј, делегација на Општина Охрид предводена од градоначалникот Кирил Пецаков денеска положи свежо свеќе пред нивниот монументален споменик на кејот на Охридското Езеро.

‎Во чест на Просветителите пред нивниот споменик се поклонија и бројни делегации на образовни институции и претставници на Владата на Република Македонија, чии централни чествувања по повод празникот се одржуваат и во Охрид.