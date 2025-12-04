Свикана четвртата седница на Советот на општина Охрид

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Четвртата седница на Советот на општина Охрид е свикана на ден 10.12.2025 година (среда) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид, а предложен е следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Усвојување на Записникот од 2-та седница и Записникот од 3-та седница

Предлог-одлука за определување на надоместок за членовите на Општинската изборна комисија Охрид и избирачките одбори за локалните избори 2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на студија за проценка на еколошкиот отисок на општина Охрид.

Предлог-одлука за донесување Правилник за критериумите и постапка за доделување еднократна парична помош на физички лица.

Предлог-одлука за разрешување член во Управниот одбор на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид.

Предлог-одлука за разрешување член во Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Билјанини извори“ – Охрид.

Предлог-одлука за давање согласност на измените на Годишниот план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид за 2026 година.

Предлог-одлука за изменување и дополнување на Одлуката за формирање на Општинскиот Совет за превенција на детско престапништво.

Предлог-одлука за прифаќање донација на движни ствари – специјално товарно противпожарно возило – комбе, наменето за Територијална противпожарна единица на општина Охрид.

Предлог-одлука за дополнување на одлуката за отстапување на користење на паркинг простори од општина Охрид на ЈП „Билјанини Извори“ Охрид.

Предлог-одлука за донесување техничка исправка за ГП 2.1 од ДУП за УЗ 4, дел од УБ 4.2 – опфат 1, плански период 2011-2016, Општина Охрид.

Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работaтa на ЈП„Билјанини Извори“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работата на ЈП „Водовод“ Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-oдлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-oдлука за усвојување на извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-oдлука за усвојување на извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2025-2027 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за спорт и рекреација за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за млади и невладини организации за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2025 година (Н1) за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2025-2027 (НА) за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2025 година (Н2) за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2025-2027 (НБ) за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма на општина Охрид за детска заштита за 2025 година (В1) за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2025-2027 (ВА) за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за здравствена и социјална заштита за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето, управување со кризи и ревитализација по елиминирање на кризи за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма на општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.07. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата други комунални услуги за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за енергетска ефикасност за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата урбана опрема – изградба и одржување за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2025 година за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште во 2025 година за период од 01.01. до 30.09.2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈМ капитални расходи за паркови и зеленило за 2025 година – Подпрограма ЈМА – реализација на проект „Проект за употреба и одржување на урбан простор и парк на дел од Кеј Македонија“.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈE изградба на простор за паркирање за 2025 година – Подпрограма ЈЕА – реализација на основен проект „Изградба на катна гаража во општина Охрид“.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈИ изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води за 2025 година – Подпрограма ЈИА – реализација на проектот „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за фекална и атмосферска канализациона мрежа за дел од улици Малесија, Александар Гушо, Трајче Дојчиноски, Први мај, Вангел Николоски, Дебарца и Момчило Јорданоски“.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување за 2025 година – Подпрограма ЈГЦ – реализација на „Основен проект за мониторинг и управување СКАДА (SCADA) систем за водоснабдителен систем на град Охрид и изработка на ГИС систем со интеграција на двата системи“.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување за 2025 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година (прв повик).

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програма ЈД изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2025 година (втор повик).

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2025 година.

Нацрт-програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2026 година.

Нацрт-програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2026 година.

Нацрт-програма за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2026 година.

Нацрт-развојна програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2026-2028 година.

Нацрт-програма за заштита на животната средина и природата за 2026 година.

Нацрт-годишна програма за спорт и рекреација за 2026 година.

Нацрт-програма за млади и невладини организации за 2026 година.

Нацрт-програма за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2026 година.

Нацрт-годишна програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2026 година.

Нацрт-развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2026-2028 година.

Нацрт-годишна програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2026 година.

Нацрт-развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2026-2028 година.

Нацрт-годишна програма на општина Охрид за детска заштита за 2026 година.

Нацрт-развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2026-2028 година.

Нацрт-годишна програма на општина Охрид за социјална и здравствена заштита за 2026 година.

Нацрт-развојна програма за уредување на градежно земјиште за 2026-2028 година.

Нацрт-програма за уредување на градежно земјиште во 2026 година.

Нацрт-програма за енергетска ефикасност за 2026 година.

Нацрт-програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2026 година.

Нацрт-програма урбана опрема-изградба и одржување за 2026 година.

Нацрт-програма за други комунални услуги за 2026 година.

Нацрт програма ЈД – изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2026 година.

Нацрт-програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2026 година.

Нацрт програма ЈГ изградба на системи за водоснабдување за 2026 година.

Нацрт Програма ЈИ изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води за 2026 година, Подпрограма ЈИА – реализација на проектот „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за фекална и атмосферска канализациона мрежа за дел од улици ,Малесија, Александар Гушо, Трајче Дојчиноски, Први мај, Вангел Николоски, Дебарца и Момчило Јорданоски“

Нацрт Програма ЈЕ – изградба на простор за паркирање за 2026 година, Подпрограма ЈЕА – реализација на основен проект „Изградба на катна гаража во општина Охрид“

Нацрт-програма за јавно осветлување за 2026 година.

Нацрт-програма за одржување јавна чистота за 2026 година.

Нацрт-програма за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2026 година.

Нацрт Програма ЈМ – капитални расходи за паркови и зеленило за 2026 година, Подпрограма ЈМА реализација на проект „Проект за употреба и одржување на урбан простор и парк на дел од Кеј Македонија “

Нацрт – програма за работа на општински совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина охрид за 2026 год.

Нацрт-програма за реализација на активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето, управување со кризи и ревитализација по елиминирање на кризи за 2026 година.

Нацрт-програма за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2026 година.

Нацрт-годишна програма на општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Охрид за 2026 година.

Нацрт-програма за еднакви можности на општина Охрид за 2026 година.