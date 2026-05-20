Свикана десеттата седница на Советот на општина Охрид

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА СВИКУВАЊЕ НА ДЕСЕТТАТА СЕДНИЦА

НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Десеттата седница на Советот на општина Охрид е свикана на ден 26.05.2026 година (вторник) со почеток во 09:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид, а предложен е следниот:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП „Водовод“ Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2026 годинa.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за работaта на ЈП„Билјанини извори“- Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменет Годишен план за вработување за 2026 година на ЈП „Градски пазар“ – Охрид.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2026-2028 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за спорт и рекреација за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за млади и невладини организации за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2026 година (Н1) за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2026-2028 (НА) за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2026 година (Н2) за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2026-2028 (НБ) за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма на општина Охрид за детска заштита за 2026 година (В1) за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2026-2028 (ВА) за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма за здравствена и социјална заштита за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасување, управување со кризи и ревитализација по елиминирање на кризи за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за безбедност и здравје при работа на општина Охрид за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на годишната програма на општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Охрид за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за работа на општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Охрид за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата други комунални услуги за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата урбана опрема-изградба и одржување за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2026 година за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште во 2026 година за период од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата ЈD изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2026 година и подпрограми JDA, JDB, JDH, JDI, JDJ, JDK, JDL, JDM, JDN, JDO, JDP, JDR и JDQ за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата ЈЕ изградба на простор за паркирање за 2026 година подпрограма JЕА реализација на основен проект „Изградба на катна гаража во општина Охрид“ за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата ЈG изградба на системи за водоснабдување за 2026 година Подпрограми JGA, JGB и JGC за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата ЈИ изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води за 2026 година, Подпрограма ЈИА реализација на проектот „Реконструкција на линиски инфраструктурен објект за фекална и атмосферска канализациона мрежа за дел од улици „Малесија“, „Александар Гушо“, „Трајче Дојчиноски“, „Први мај“, „Вангел Николоски“, „Дебарца“ и „Момчило Јорданоски“ за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за реализација на Програмата ЈМ капитални расходи за паркови и зеленило за 2026 година, Подпрограма ЈМА реализација на проект „Проект за употреба и одржување на урбан простор и парк на дел од „Кеј Македонија“ за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за усвојување на извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2026 година.

Предлог-одлука за давање согласност на измени на Годишниот План за вработување на општина Охрид за 2026 година.

Предлог-одлука за давање согласност за склучување договор за измени и дополнувања на Колективниот договор на општина Охрид.

Предлог-одлука за усвојување на иницијативата за изготвување на локален еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП) за подрачјето на општина Охрид 2026-2032.

Предлог-одлука за именување координатор и заменик координатор и формирање локален управен комитет за ЛЕАП за подрачјето на општина Охрид.

Предлог-одлука за изменување на одлуката за определување на ширина на крајбрежен појас на дел од река Сушица во село Велгошти, опфатен со општ акт за село Велгошти, општина Охрид.

Предлог-одлука за определување на ширина на крајбрежен појас на водотек река Сушица опфатен со ДУП за УЗ 13 УБ 13.3 – опфат 2, општина Охрид.

Предлог-одлука за донесување на детален урбанистички план за ГП 1 на дел од КП.бр.9883/1, КО Охрид 2, УЗ 10, дел од УБ 10.3 – Охрид, во плански опфат на дел од КП.бр.9883/1 и дел од КП.бр. 9870/1, плански период (2014-2029).

Предлог-одлука за донесување на техничка исправка за ГП 3.40 и ГП 3.41 во ДУП за УЗ 9, УБ 9.2 – Охрид, општина Охрид.

Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за ГП 8.12 и ГП 8.5 формирана во ДУП за дел од II УЕ, МЗ 4 Долна Влашка Маала – Охрид, општина Охрид.

Предлог-одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште на КП.бр.1395/3, КП.бр.1395/4, дел од КП.бр.1394/1, дел од КП.бр.1392/1, КП.бр.1392/2, дел од КП.бр.1373/1, дел од КП.бр.1372 и дел од КП.бр.1394/2 сите во КО Влгошти.